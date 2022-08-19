Глава государства убежден, что, чем быстрее Европа подготовит свои энергетические системы для существования без какого-либо зависимости от энергоносителей из России, то скорее сможет спокойно переживать любые зимы.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Россия использует оба "Северных потока" для поставки исключительно проблем в Европу.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

"Конечно, стоит сегодня обратить внимание и на другой аспект российского шантажа в области энергетики. Снова ограничиваются поставки газа в Германию через первый "Северный поток", и снова звучат абсурдные заявления о том, что якобы можно что-то компенсировать через "Северный поток – 2". Эти "потоки" нужны России исключительно для того, чтобы поставлять в Европу проблемы, а не помогать кому-то там с газом. Сейчас это совершенно очевидно", - подчеркнул Зеленский.

"Чем дольше государство-террорист будет оставаться на европейском и мировом энергетическом рынке, тем дольше не будет на нем стабильности. И чем быстрее все в Европе подготовят свои энергетические системы для существования вообще без любых поставок энергоносителей из России, то скорее смогут спокойно переживать любые зимы", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский призывает страны-члены Европейского Союза начинать готовить восьмой пакет санкций против Российской Федерации и подумать над газовым эмбарго.

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