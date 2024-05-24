Главе государства доложили о восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в Харькове, где заслушал доклады, в частности по обороне области.

"Сегодня в Харькове. Провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону", - написал президент в своем Telegram-канале.

Он заслушал доклады по обороне области, в частности на Волчанском направлении, восстановлению поврежденной энергетической инфраструктуры. "Отдельное внимание - обеспечению жильем наших людей, перемещенных с территорий Харьковщины, подвергающихся вражеским обстрелам", - отметил Зеленский.

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Глава государства подчеркнул, что весь город, вся Харьковская область заслуживают поддержки, благодарности и уважения - "как и каждая украинская громада, каждый наш человек, который не подчиняется врагу и делает все, чтобы сохранить жизнь".

Также на сайте президента отмечается, что командующий оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Михаил Драпатый доложил о ситуации в зоне ответственности этой группировки войск, в частности на Волчанском направлении. "Она остается сложной", - говорится в сообщении.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов проинформировал о разработанном вместе с Кабинетом министров плане по децентрализации системы теплоснабжения в Харькове и мерах по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

"Для подготовки Харькова и области к осенне-зимнему периоду выделят 4 млрд грн. Половина суммы - из резервного фонда государственного бюджета, остальные - из городского бюджета. Эти средства направят на восстановление разрушенного оборудования и установку когенерационных установок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю вместе с Министерством финансов и Национальным банком проработать возможность для поврежденных энергогенерирующих предприятий брать кредиты на восстановление без залога.

На совещании также обсудили ситуацию с обеспечением второго уровня защиты на подстанциях "Укрэнерго".

Отдельное внимание уделили предоставлению жилья 20 тысячам внутренне перемещенных лиц с тех территорий Харьковщины, которые находятся под постоянными обстрелами со стороны России. Сейчас этих людей временно разместили в общежитиях высших учебных заведений Харькова.

"Они готовы отказаться от своего жилья в пользу государства, чтобы получить сертификаты через "еВідновлення" на покупку нового в Харькове или области", - говорится в сообщении и отмечается, что Зеленский поручил премьеру проработать реализацию такой возможности.

Ситуация в Харьковской области - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский проинформировал о ситуации в Харьковской области. Он, в частности отметил, что после первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений.

"Сейчас враг с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно", - подчеркнул главнокомандующий.

Кроме того, в частности в районе Липцов враг также понес существенные потери, перешел к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций украинских войск.

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