Он назвал это большой провокацией.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел российскими оккупантами детского сада в Станице Луганской.

Заявление он опубликовал в Twitter.

Глава государства назвал это событие большой провокацией.

"Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине – их мониторинговая деятельность является дополнительным фактором сдерживания. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины", - написал Зеленский.

Читайте такжеСитуация на Луганщине обостряется: людей просят не выходить на улицу из-за обстреловКак сообщал УНИАН, российские оккупационные войска обстреляли из тяжелого артиллерийского вооружения Станицу Луганскую. В результате обстрела пострадали трое работников детского сада.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров осудить обстрел.

Лидеры стран ЕС следят за ситуацией с обстрелами со стороны боевиков на Донбассе, но не будут обсуждать сегодня конкретные новые санкции против России, пишет Reuters.

В Кремле уже обвинили Киев в "усилении провокаций на Донбассе".

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