Он отметил, что большая часть денег возвращается в США через производство и рабочие места.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему для Соединенных Штатов Америки выгодно направлять средства на производство вооружения в том числе для поддержки Украины.

Так в интервью Fox News, комментируя позицию части американского общества о том, что средства на поддержку Украины лучше потратить на потребности самих американцев, Зеленский отметил, что большая часть денег возвращается в США через производство и рабочие места.

"Когда вы производите для Украины и вместе с Украиной, вы производите это также и с американцами. Таким образом, большая часть продукции будет производиться в ваших штатах, а также в Украине", - сказал он.

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Зеленский добавил, что совместные предприятия по производству вооружения позволят обеспечить дополнительные рабочие места как для американцев, так и украинцев.

Поддержка Украины со стороны американского общества

Согласно данным последнего соцопроса, почти половина граждан США считает, что страна тратит слишком много на помощь Украине.

Отмечается, что эти настроения, вызванные прежде всего республиканцами, помогают объяснить усиление оппозиции среди консервативных законодателей Республиканской партии на Капитолийском холме, которые отвергают попытки президента Джо Байдена одобрить новый транш помощи Украине, утверждая, что деньги лучше было бы потратить на внутренние приоритеты.

В то же время социологи акцентируют внимание на том, что противников оказания помощи Украине среди граждан США стало меньше по сравнению с октябрьским опросом.

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