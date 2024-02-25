Он отмечает, что если Украина будет в НАТО, то для нас это мощные гарантии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что наша страна не ведет переговоры с партнерами по применению их армий на территории Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о соглашениях Украины с рядом стран, которые обязаны поддерживать Украину и оказывать ей военную помощь, но ни одна из них не готова вступать на сторону Украины в войне, а также относительно слов бывшего посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, что Лондон якобы рассматривает возможность отправить своих солдат в Украину.

"Мы не ведем переговоры с нашими партнерами по применению их армий на территории Украины. Если Украина будет в НАТО, - для нас это самые мощные гарантии безопасности, - то соответственно, я думаю, что мы будем использовать 5 поправку. Если так произойдет", - отметил президент.

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Зеленский добавил, что по опыту известно, что Россия не нападает ни на одну страну, которая входит в НАТО.

"Комментировать посла сложно. Не видел интервью. Может, он что-то знает. Если действительно британцы уже здесь, - прекрасно", - в шутку сказал он.

Армии на фронте

Ранее издание Business Recorder, цитируя слова министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, сообщило, что в 2024 году эпоха кризиса с артиллерийскими снарядами для Украины закончится. Великобритания объявила, что в течение года инвестирует 245 млн фунтов стерлингов (286 млн евро) на соответствующее обеспечение для Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что Шаппс отметил высокую эффективность действий украинских войск, но акцентировал на следующем: "Они не смогут выиграть эту борьбу без поддержки международного сообщества - и именно поэтому мы продолжаем делать все возможное, чтобы Украина могла продолжать бороться за победу".

Как отметили в британском Минобороны, финансирование используют для "закупки и активизации цепочек поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для увеличения резервов Украины".

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