Глава Украинского государства не доволен, что нарушения режима прекращения огня на востоке Украины не прекращаются.

Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал на брифинге.

"Сегодня годовщина введения режима прекращения огня на востоке Украины. Это перемирие многие критикуют, называют его ненастоящим, но стоит взглянуть на цифры. Итак, за предыдущий период, то есть за год, до 27 июля 2020 года более 4 тысяч обстрелов, 88 погибших и 500 раненых. За последние год, то есть с 27 июля 2020 года до ныне - 2 тысячи обстрелов, 45 погибших, 150 раненых. То есть, вдвое меньше обстрелов, вдвое меньше погибших и более чем втрое меньше раненых", - сказал Никифоров.

Читайте такжеГермания эвакуирует 15 украинских раненых для лечения"Доволен ли президент этими цифрами? Конечно, нет. Президент будет доволен, когда в сводках будет ноль обстрелов, ноль погибших, ноль раненых. Президент со своей стороны делает все возможное, он неоднократно повторял, что готов встречаться и в "нормандском формате", и с глазу на глаз с российским президентом, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на востоке Украины. К сожалению, очевидно, в Кремле цели немножко другие. Тем не менее, именно мир остается главным приоритетом президента", - подчеркнул спикер.

Ситуация на Донбассе

22 июля 2020 года участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля того года.

В последнее время ситуация на Донбассе вновь обострилась. Так, 26 июля в результате обстрелов боевиков были ранены семеро военных. Оккупанты обстреливают позиции ВСУ из тяжелого оружия и применяют БПЛА.

В разведке рассказали, что сейчас враг обустраивает новые огневые позиции восстанавливает имеющиеся и устанавливает новые минно-взрывные заграждения, в том числе с использованием противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.

По данным ООН, с 2014 года жертвами войны на Донбассе стали более 40 тысяч человек. СМИ заявили о 45 погибших бойцах с начала действия так называемого "перемирия" от 27 июля 2020 года. В целом с апреля 2014 года на фронте погибли 2705 украинских военных, а еще 10 280 получили ранения.

В то же время в ТКГ отметили, что количество смертей украинских военных уменьшилось вдвое и втрое – количество обстрелов по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020.

Автор: Виталий Саенко