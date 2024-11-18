Бойцы должны были выполнять приказ, поэтому сразу адаптировали свою тактику под задачу скрытого удержания позиций, вступая в бой при необходимости.

Боец батальона "Свобода" 4 БрОП НГУ "Рубеж" Владислав Стоцкий с 10 июля по 16 сентября командовал позицией на опорном пункте "Пинчер", находясь в полном окружении.

Во время очередного наката врага, соседним подразделениям пришлось отойти, но высшее командование дало приказ батальону "Свобода" держаться до последнего, рассказал он в интервью.

Бойцы должны были выполнять приказ, поэтому сразу адаптировали свою тактику под задачу скрытого удержания позиций, вступая в бой при необходимости. Еду и воду доставляли дронами. Огневые средства батальона "Свобода" и смежного батальона К-2 54 ОМБр помогали ребятам отражать штурмы и накаты техники.

По его словам, последняя массированная атака россиян была 16 сентября, когда они задействовали 2 танка, 2 МТ-ЛБ и БМП с кучей пехоты. Несмотря на преимущество врага в количестве пехоты и огневых средств, наступление было отбито. После этого позиция получила приказ на пробитие из окружения к своим.

Из восьми бойцов, 7 удалось все же прорваться из окружения, а один воин погиб. Он также отметил, что никто из бойцов до 2022 года не имел опыта боевых действий.

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