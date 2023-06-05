Коллеги напомнили об Иване Плачкове, потому что именно сегодня - Международный день защиты окружающей среды, которую инспектор яростно защищал от браконьеров.

Под Бахмутом в мае пропал военнослужащий, инспектор национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) Иван Плачков.

Об этом сообщил сотрудник заповедника, доктор биологических наук Иван Русев. Администрация "Тузловских лиманов" напоминает о Плачкове именно сейчас, потому что сегодня - Международный день охраны окружающей среды, которую инспектор обожал и яростно защищал от браконьеров.

"Проклятые орки разрушают все на своем пути, но 5 июня, в Международный день окружающей среды, во время войны нужно в который раз задуматься, как уничтожить орков, сохранить и восстановить (после действий захватчиков – УНИАН) уникальную природу", - акцентирует ученый.

По его словам, Плачков очень любил "Тузловские лиманы", отважно охранял природное наследие.

"Мне пришлось с ним быть в разных рейдах по борьбе с браконьерами и он всегда достойно стоял на страже государства, охраняя наше общее достояние. В этой жестокой войне каждый день гибнут и исчезают люди, страдает дикая природа, которая является основой нашей жизни и за которую так крепко боролся Ваня Плачков", - рассказал Русев.

Ученый напомнил, как в 2020 году инспектор противостоял группе браконьеров, стрелявших птиц, в том числе краснокнижных. Тогда, пытаясь убежать вооруженный злоумышленник на машине сбил Плачкова, который пытался его задержать. Браконьер ехал вместе с инспектором, который оказался на капоте машины. Как отмечает Русов, совместными усилиями нарушителей задержали.

Всемирный день охраны окружающей среды - Международный день ООН

11 мая 1971 года генеральному секретарю ООН поступило обращение, которое подписали 2200 деятелей науки и культуры из 23 стран мира. Они предупреждали человечество о беспрецедентной опасности, угрожающей ему в связи с загрязнением окружающей среды: "Либо мы покончим с загрязнением, либо оно покончит с нами".

В 1972 году в Стокгольме состоялась Всемирная конференция по защите окружающей среды, на которой присутствовали полномочные представители 113 государств. Участники конференции приняли решение о ежегодном проведении Всемирного дня охраны окружающей среды 5 июня.

Украина теряет на фронте лучших - погиб известный актер театра Одессы

Как сообщал УНИАН, в апреле погиб на фронте актер Одесского национального академического театра оперы и балета Ростислав Янчишин. Более десяти лет он работал в Одесской опере, а в первые дни войны вступил в ряды ВСУ. Артист был светлым, талантливым, порядочным и интеллигентным человеком. Одним из его ярких выступлений была партия солдата, погибающего на войне, в современном балетном дивертисменте "Держи". Она оказалась пророческой для артиста.

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