Ходят слухи о том, смогут ли мировые лидеры в конечном итоге усадить Киев и Москву за стол переговоров, но в настоящий момент это маловероятно сразу по нескольким причинам.

В ближайшее время не стоит ожидать прорыва в переговорах между Украиной и Россией – они могут затянуться на годы.

Такое предположение высказывает издание Politico, отмечая, что в ходе трудной для украинцев зимы в столицах лидирующих держав зреют спекуляции о том, могут ли они добиться переговоров между Киевом и Москвой:

"Упорно высокие цены на энергоносители, сокращающиеся запасы оружия и вялотекущая экономика породили разговоры о том, что некоторые союзники Украины могут склонить страну хотя бы к открытому диалогу с врагом. Реальность, однако, такова, что всё это какое-то время может не иметь значения. По словам нынешних и бывших чиновников, Украина и Россия, похоже, движутся к потенциальному тупику, и ни одна из сторон не видит преимуществ в открытии решающих переговоров"

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"Честно говоря, на данный момент я не вижу перспектив для переговоров", - цитирует издание министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.

Причины, по которым переговоры вряд ли начнутся в ближайшее время, многообразны. Президент России Владимир Путин слишком глубоко завяз, чтобы изменить курс - это может даже означать его отстранение от власти. Постоянное снабжение западным оружием также гарантирует, что мотивированные украинцы смогут продолжать борьбу. Между тем, ни у одной из сторон в настоящее время нет ресурсов для быстрой победы, но обе стороны видят возможности для завоевания позиций в ближайшие месяцы, отмечает издание. Это может означать многолетний смертельный бой на европейской земле, который поднимет глубокие вопросы о том, как Европа будет перестраивать свою экономику и сможет ли она (и захочет ли) продолжать поставки.

"Я полагаю, что наиболее вероятным является туманный сценарий, в котором конфликт закончится неким тупиком или даже замороженным конфликтом. Я сомневаюсь, что одна из сторон добьется явной победы", - сказал один высокопоставленный европейский дипломат.

Тема переговоров витала в воздухе в последние недели после того, как президент США Джо Байден заявил о своей "готовности поговорить" с Путиным, "если он действительно будет заинтересован в том, чтобы найти способ закончить войну".

Затем президент Франции Эммануэль Макрон сделал еще один шаг вперед, предложив расплывчатые предложения для таких переговоров, указав, что Европа должна подумать о том, "как дать гарантии России в тот день, когда она вернется за стол переговоров".

"Я слышу слухи о возможных мирных переговорах, - сказал президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Politico. - Но вы знаете, эти слухи созданы не в Украине и не в России", - сказал он, утверждая, что Москва не настроена и не готова к мирным переговорам.

Официальные лица НАТО не наблюдают благоприятной для переговоров ситуации, так как и Россия, и Украина рассматривают возможности для ведения боевых действий в течение следующего года.

"То, что мы видим сейчас, - сказал на прошлой неделе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, - это попытки России фактически "заморозить" эту войну, по крайней мере, на короткий период времени, чтобы получить возможность перегруппироваться, отремонтироваться, восстановиться - и затем попытаться начать более масштабное наступление следующей весной".

Киев, тем временем, воодушевился недавними успехами и планирует продолжать полагаться на поток западного оружия и поставок для продвижения вперед, уточняет издание, приводя слова советника министра обороны Украины Юрия Сака:

"Хотя объективно трудно предсказать, когда и как именно закончится эта война, я считаю, что Украина победит. Мы восстановим нашу территориальную целостность в пределах международно признанных границ", - сказал Сак, отметив, что речь идёт о всех территориях, включая Крым. Затем, заявил он, "мы будем добиваться и получать репарации от России" и "будет создан международный трибунал".

Он назвал эти условия "единственным сценарием, на который Украина согласится и на котором мы сосредоточены".

По сути, ни одна из сторон, похоже, не готова к уступкам, отмечает Politico, причем Путин, судя по всему, даже не способен пойти на уступки - если он хочет сохранить свою власть.

"Я не думаю, что война может закончиться, пока Путин там. Для этого потребуется определенная политическая расплата. Печальная реальность заключается в том, что существует большая вероятность того, что даже сменившему Путина лидеру будет трудно вывести Россию из войны", - сказала Андреа Кендалл-Тейлор, старший научный сотрудник Центра за новую американскую безопасность, ранее возглавлявшая работу разведывательного сообщества США по стратегическому анализу России.

Другим ключевым фактором, определяющим ход войны - и возможных будущих переговоров - является оружие. Украина в значительной степени зависит от западного, в частности американского, оружия. И ее военные планы, таким образом, связаны с готовностью Белого дома продолжать поставки оборонительной помощи.

Хотя Джо Байден не проявляет никаких признаков отказа от Украины, именно тип оружия, которое он готов предоставить, может превратить конфликт в затяжной тупик. По словам Кендалл-Тейлор, украинским силам для полной победы необходимы более современные системы вооружения, такие как артиллерия дальнего действия. С первых дней войны западные правительства отменили многочисленные оружейные табу, чтобы дать Киеву всё более смертоносное оружие, но всё еще существуют некоторые военные границы, которые западные столицы не хотят переступать, опасаясь эскалации конфликта с Россией. Некоторые чиновники и эксперты особенно опасаются, что перспектива потери Крыма может повысить риск того, что Путин прибегнет к тактическому ядерному оружию.

И остаются вопросы о том, будут ли западные лидеры активно поддерживать украинское вторжение в Крым, которое некоторые политики считают "красной чертой" для Путина.

"Я не вижу никаких признаков того, что западные правительства склонятся и дадут Украине то, что ей нужно для победы", - сказала Кендалл-Тейлор.

Многие утверждают, что Украина, при нынешней поддержке союзников, все еще может выйти победителем - хотя многое зависит от того, как в конечном итоге будет определяться "победа".

"Можно утверждать, что все, кроме контроля Россией над всей восточной частью Украины, является победой для Украины. Именно в таком положении мы сейчас и находимся", - сказал высокопоставленный европейский дипломат.

Второй дипломат сформулировал это следующим образом:

"В конечном счете, Россия не может победить. На самом деле, Россия уже проиграла. Вопрос лишь в том, сколько еще ущерба и страданий Путин причинит Украине и своему собственному народу".

Третий высокопоставленный европейский дипломат предсказал, что этот момент может наступить, "если Россия не сможет изменить ситуацию своими атаками на гражданскую инфраструктуру и ожидаемым весенним наступлением". В этом случае, заключил дипломат, "мы можем стать свидетелями чистой украинской победы".

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