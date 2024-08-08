Отмечается, что точные причины пожара на данный момент неизвестны.

Во временно оккупированном Россией Крыму сгорел склад с боеприпасами, из-за пожара на железной дороге перекрывали движение от станции "Джанкой" до станции "Симферополь" - около 100 километров пути, сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах.

Отмечается, что пожар возник вечером 6 августа на складе боеприпасов на месте временной дислокации 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в районе сел Ленинское и Звездное Красногвардейского района,

"Горевшие боеприпасы детонировали, их фрагменты падали рядом с жилыми домами в селах Звездное, Ленинское, Андреевка. О пострадавших неизвестно. Местные "власти" ситуацию не комментировали, точные причины пожара неизвестны", - говорится в сообщении.

Пожар и взрывы в Крыму 6 августа

Напомним, ранее сообщалось, как 6 августа, во временно оккупированном Крыму вспыхнул пожар в районе аэродрома "Октябрьское".

Отмечалось, что слышны взрывы: "Бахает там не по-детски".

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