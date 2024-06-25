В регионе объявляли воздушную тревогу.

В ночь на вторник, 25 июня, в Белгороде и Белгородском районе прозвучали громкие взрывы.

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. "По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2", - написал он в своем Telegram-канале.

В сети публикуют видео, на которых можно услышать громкие взрывы. Также на одном из роликов снято попадание в многоэтажный дом. Гладков пишет, что выбиты окна в ряде домов, в одном из них повреждены кровля и фасад. Также повреждены фасады коммерческих объектов, автомобили и линия газоснабжения.

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