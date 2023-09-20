Президент Украины заявил о необходимости создания системы превенции агрессий.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Совете Безопасности ООН инициировал создание системы превенции агрессий и расширение круга участников Совбеза. Основные заявления из выступления президента приводит его Telegram-канал.

"Нужна система превенции агрессий через раннее реагирование на действия, направленные против территориальной целостности и суверенитета государств. Среди прочего – мощные санкции против агрессора. Каждый, кто хочет начать войну, должен видеть еще до своей роковой ошибки, что именно потеряет, когда начнет войну", - отметил Зеленский.

По его словам, вопрос о применении превентивных санкций должен выноситься на рассмотрение Совета Безопасности ООН автоматически, когда любой член Генеральной Ассамблеи заявляет об угрозе агрессии.

Видео дня

"Украинские солдаты сейчас своей кровью делают то, что Совет Безопасности ООН должен делать своими голосованиями: останавливают агрессию и защищают принципы Устава ООН", - подчеркнул глава государства.

Он привел пример конкретных действий, которые должны быть реализованы, чтобы "архитектура" безопасности была прочной.

"Первое: полный вывод всех российских войск и воинских формирований, включая Черноморский флот России или те дырявые корыты, которые от него останутся за время войны, а также вывод всех наемников и квазивоенных формирований России со всей суверенной территории Украины в пределах наших международно признанных границ 1991 года. Второе: полное возвращение Украине эффективного контроля над всей нашей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий", - сказал Зеленский.

Он отметил, что когда готовил украинскую формулу мира, то брал "силу" для ее пунктов из принципов Устава ООН и резолюций, которые были приняты Генеральной Ассамблеей.

"Нации, которые приобщаются к работе с формулой, осознают, что работают ради международного порядка, основанного на правилах, ради защиты территориальной целостности и суверенитета государств, защиты человеческих прав, недопущения агрессий и геноцидной политики", - сказал президент Украины.

Он заявил, что эпицентром для такой работы должен быть зал Совета Безопасности ООН и зал Генеральной Ассамблеи.

"Если для этого надо провести реформу институтов ООН, значит, надо не бояться реформы. Мы готовы совместно с членами ООН, участвующими в Формуле мира, работать над соответствующими проектами резолюций и поправок в Устав ООН", - сказал Зеленский.

Он отметил, что все нации мира, которые уважают мир, могут реально принять участие в возвращении мира.

"Африканский Союз должен быть здесь постоянно. Азия заслуживает более широкого постоянного представительства. Германия заслуживает места среди постоянных членов Совбеза. Латинская Америка должна быть здесь представлена – постоянно. И государства Тихого океана ... требуется расширение участия и доступа к работе Совета Безопасности и его вспомогательных органов для всех членов Генеральной Ассамблеи, которые не признаны агрессорами. И в то же время любое участие любого государства-члена Совета Безопасности должно приостанавливаться на время, когда такое государство в нарушение Устава ООН идет агрессией против другой нации", – сказал в своем выступлении Зеленский.

Выступление Зеленского в ООН

Зеленский заявил, что Организация Объединенных Наций неспособна остановить российскую агрессию и нуждается в реформе. Он озвучил главные шаги, которые должны быть сделаны для реформы ООН. В частности, первый необходимый шаг-это предоставление Генеральной Ассамблее ООН реальной возможности преодолевать вето. По словам президента, при условии набора двух третей голосов, которые будут отражать волю наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана, – глобального квалифицированного большинства – вето должно реально преодолеваться, и такая резолюция Генеральной Ассамблеи должна быть обязательной для выполнения всеми государствами-членами.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Совет Безопасности ООН должен быть полностью подотчетен нациям мира.

Вас также могут заинтересовать новости: