У него остались жена и маленький сын.

На войне в Украине погиб майор Воздушных сил Вооруженных сил Украины Андрей Ткаченко, пилоту было 33 года.

О гибели военнослужащего сообщается на странице Самборского Пласта в социальной сети Facebook. В 2014 году он выполнял боевые задачи в зоне АТО и ООС, после начала полномасштабной войны воевал не только на востоке, но и на юге страны.

Он погиб 8 марта, выполняя боевое задание в небе Донецкой области. У него остались жена и маленький сын.

Видео дня

"Похороны состоятся в Ивано-Франковске, где погибший проживал с семьей. О дне и времени сообщим дополнительно. Вечная память и слава Герою, пластуну-военному Андрею Ткаченко, который отдал жизнь в обороне Украины", - говорится в сообщении.

Что известно об Андрее Ткаченко:

Мужчина родился в Самборе 10 декабря 1990 года. Он увлекался спортом, а также посещал драматический кружок и компьютерную школу. Получил степень пластуна-разведчика, а уже через несколько лет увлекся авиацией.

В 2008 году Ткаченко стал курсантом Национального Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Через год совершил первые самостоятельные полеты на Л-39. Также он был опытным в прыжках с парашютом.

Вас также могут заинтересовать новости: