Об успехах рассказало подразделение "Khorne Group".

На территории Курской области продолжаются бои с российскими войсками. Украинским бойцам удалось захватить новую технику и боеприпасы.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале подразделения "Khorne Group" 116-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. "Вести боевые действия на вражеской территории - это прекрасно. Нам приятно захватить их технику и боеприпасы. Просто несите нам еще", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть ящики с боеприпасами и машины Дорожно-патрульной службы России. "Улов отборного минометного БК. Подбрасывайте побольше, оставляйте после себя побольше, бегите подальше. Потому что поймаем, возьмем в плен и тогда ящики с БК придется носить вам. А это - контент мечты. Полицейские машины Российской Федерации в качестве трофеев. Ездить на них на боевые будет особенно приятно", - говорит автор ролика.

Бои в Курской области

Вечером президент Украины сообщил, что украинские войска имеют новые продвижения на территории Курской области. В частности, под контроль ВСУ перешли два российских населенных пункта, еще за один продолжаются бои.

По словам Зеленского, в целом бойцы продвинулись от одного до трех километров, также им удалось взять в плен новых российских солдат.

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