По словам Маляр, на определенном участке фронта "определенные подразделения выполнили определенную задачу".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на "экспертный ажиотаж" вокруг левого берега Херсонской области.

"Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась с тех мест, - написала она. - Для того, чтобы там высадиться, не быть уничтоженным, да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага. Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно".

По ее словам, на том участке фронта "определенные подразделения выполнили определенную задачу".

Видео дня

"Это предсказуемо, ведь наша цель - вернуть все временно оккупированные территории, так что, мы везде отрабатываем такую возможность", - добавила Маляр.

ВСУ закрепились на новом плацдарме - что известно

Ранее в сети появилась информация от военного обозревателя издания Bild Юлиана Репке, что ВСУ закрепились на новом плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области.

По его словам, от этого плацдарма до северной админграницы с Крымом всего 83 километра.

Вас также могут заинтересовать новости: