О том, как удалось схватить противников, рассказал командир 24 ОМБр "Ирис".

Командир 24 отдельной механизированной бригады "Ирис" рассказал об одной из сражений ВСУ с российскими оккупантами. В ходе боя украинским воинам удалось взять в плен семерых врагов. Они пытались прикидываться неопытными мобилизованными, однако наши бойцы выяснили, что это рашисты, которые воевали в Сирии. И среди них были офицеры.

Видео с рассказом командира 24 ОМБр опубликовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей официальной странице на Facebook.

"Расстояние между позициями у нас 100-200 метров. Между самими позициями есть овраг — "мертвая зона". Они со своих позиций сползли в ярок и сделали рывок, заскочили в наши траншеи. Сколько точно там [солдат] противника погибло, я вам не скажу. Знаю, что семеро человек нам удалось взять в плен", — рассказал командир 24 ОМБр.

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По словам украинского офицера, рашисты пытались прикидываться мобилизованными. Якобы этих оккупантов забрали на войну, и они ничего не знают. Однако позже было установлено, что ВСУ схватили опытных российских военных, участвовавших в боевых действиях на территории Сирии.

"Оказалось, что один из них является майором, еще один — прапорщик, три или четыре сержанта, остальные — солдаты. Затем выяснилось, что они "проходили службу", вернее совершали свои террористические акты в Сирии", — добавил командир 24 ОМБр.

ВСУ берут в плен оккупантов: последняя информация

С 18 сентября по 8 октября на горячие линии проекта "Хочу жить" поступило 2 500 звонков от оккупантов по поводу сдачи в плен. Звонят и военнослужащие, и потенциально мобилизованные, и семьи солдат.

Начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 13 октября сообщила, что на юге недавно призванные россияне хотят сдаваться в плен целыми подразделениями.

Недавно на Луганщине ВСУ схватили пятерых оккупантов. Они пытались занять позиции в открытом поле.

В середине октября украинские защитники взяли в плен российскую военнослужащую. Рядовая Анна Бабицкая из Воронежа была в рядах штурмовой группы. Она якобы ушла воевать, чтобы не забрали мужа.

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