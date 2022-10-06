Он также передал "привет" Путину и закончил свое обращение словами "Слава Украине".

Украинские защитники взяли в плен оккупанта, у которого в ране завелись черви. Противнику предоставили необходимую медицинскую помощь, и тот записал видео с благодарностями ССО ВСУ.

Ролик с обращением вражеского солдата опубликовал волонтер Юрий Мисягин в личном Telegram-канале.

"Я военнослужащий российской части в/ч 09332 Трофименко Владимир Эдуардович благодарю Силы специальных операций ВСУ за взятие меня в плен. О предоставлении медицинской помощи, продовольствия. Слава Украине, героям слава. Путин х*йло", — заявил оккупант на видео.

Видео дня

Трофименко скрывался в подвале одной из деревень в Херсонской области. У него была тяжелая травма руки. Когда ВСУ освободили населенный пункт, то нашли 23-летнего оккупант и взяли в плен. На тот момент в ране вражеского солдата завелись черви, что показано в ролике ниже.

Оккупанту предоставили должную медицинскую помощь. Сейчас лекари пытаются спасти руку Трофименко.

Противники массово сдаются в плен: что известно

По данным Главного управления разведки МО Украины, за последние несколько недель на "горячие линии" проекта "Хочу жить" поступило более 2 тыс. обращений.

В отчете Генштаба ВСУ за 2 октября отмечалось, что успехи украинских защитников деморализуют рашистов. Они покидают свои позиции и сдаются в плен на отдельных направлениях.

Министерство обороны Украины разработало специальную инструкцию для оккупантов, как правильно сдаться в плен.

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