Поиски экипажа российского самолета продолжаются.

Украинские военные сбили в Харьковской области очередной самолет российских оккупантов.

Как сообщил в своем Телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, это произошло 3 апреля.

"Час назад "несуществующие" силы ПВО Украины сбили в Изюмском районе на Харьковщине очередной самолет оккупантов", - говорится в его сообщении.

По словам Геращенко, поиски экипажа российского самолета продолжаются.

Как сообщалось в сводке Генштаба ВСУ утром 3 апреля, украинские военные с начала российского вторжения сбили 143 самолета РФ. Потери среди российских военных составили 18 тысяч.

Вас также могут заинтересовать новости: