Результативно сработали подразделения артиллерии, а также авиация ВСУ.

За прошедшие сутки украинские воины результативно отработали по российским оккупантах. Уничтожено несколько важных объектов.

Как отмечает Генеральный штаб ВСУ в утреннем сводке, вчера по скоплениям оккупантов били подразделения украинской артиллерии и пилоты боевой авиации.

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, склад боеприпасов и 4 района сосредоточения живой силы противника

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Российские оккупанты продолжают атаковать на четырех направлениях: Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском. Впрочем, значительных успехов на фронте у захватчиков нет.

Вчера авиация Сил обороны за 28 апреля нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.

Особенно "горячо" в Бахмуте. Оккупанты продолжают попытки оккупировать город. Аналитики Института изучения войны заявили, что у захватчиков есть некоторые успехи.

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