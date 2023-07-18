Также за минувшие сутки уничтожены 41 единиц вооружения и военной техники противника.

За минувшие сутки на Таврическом направлении потери личного состава врага составили 330 человек, в том числе безвозвратные потери - 151 человек. Об этом сообщил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень.

По его словам, за минувшие сутки уничтожены 41 единиц вооружения и военной техники противника. В частности, среди уничтоженной техники: 4 танков, 12 бронемашины, 10 артсистем и минометов, 3 РСЗО. Также он проинформировал, что уничтожено 14 складов боеприпасов противника.

Кроме того, как отметил спикер, подразделения ракетных войск Сил обороны Таврического направления в течение суток нанесли 12 ударов по артиллерийским системам, огневым точкам и полевым сооружениям врага.

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"В свою очередь, наши артиллерийские подразделения выполнили 1680 огневых задач эффективно уничтожая живую силу, огневые средства и пункты управления врага", - добавил он.

Потери России на войне против Украины

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения составили около 239 тыс. 10 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 710 российских захватчиков. Также за прошедшие сутки уничтожены четыре вражеских танка, 17 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, четыре РСЗО, 11 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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