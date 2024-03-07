Он бегал полями раненый, пока все не закончилось.

В сети войска аэроразведки Украины опубликовали жесткий ролик о ликвидации капитана роты спецназначения армии РФ.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан утверждает, что оккупант командовал 33-им отрядом специального назначения "Пересвет". Речь идет о капитане Иванове Алексее.

Отметим, что материал о его уничтожении нельзя смотреть чувствительным людям - это контент 18+. В ролике по военному сначала "прилетело", но не убило. Оккупант бегал полями раненый, весь в крови, пока все не закончилось.

Бойцы 3 ОШБр показали жесткий ролик об Авдеевке

На прошлой неделе заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин также выложил в сеть контент 18+ касательно потерь России возле Авдеевки.

Военный показал галерею фото, где мертвые на мертвых лежат. Он подчеркнул, что именно о таких событиях говорит армия Украины, когда сообщает, что военных РФ действительно "умирает много". Еще раз предупреждаем, что данные снимки также не для слабонервных.

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