По его словам, любые договорённости, кроме полной победы, должны проходить через референдум.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что все руководство Украины - и военное, и политическое - выступает за то, чтобы воевать против РФ. О настроениях во власти он рассказал в интервью Наталье Мосийчук.

"Почему? Потому что мы не можем сейчас сесть за стол переговоров. У нас переговорная позиция очень плохая. За что мы сейчас будем садиться? Там, где мы остаемся [по линии фронта] давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет?" - задал вопрос Арахамия.

По его словам, любые договорённости кроме полной победы должны проходить через референдум.

"Если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют. Очень полярные взгляды будут. И такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум. Когда народ скажет, что надо так, я сделаю это не глядя - просто своё мнение подальше засуну и буду делать так, как скажет народ. А если будут решать депутаты, я не чувствую в себе сил решать и тем более кого-то агитировать. Потому что это вопрос индивидуальный каждого гражданина. Я не понимаю, как это можно будет сделать, честно говоря", - сказал он.

Война в Украине - разговоры о переговорах с РФ

США и Германия придумали стратегию, как склонить Украину к мирным переговорам с Россией, не оказывая прямого дипломатического давления на Киев. Об этом изданию Bild рассказали источники в правительственных кругах ФРГ.

Украина рискует быть невольно втянутой в мирные переговоры с Россией, если союзники не снабдят Киев оружием и боеприпасами, необходимыми для победы в войне. Такое мнение высказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Вас также могут заинтересовать новости: