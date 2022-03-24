В военной администрации утверждают, что противник таким образом пугает одесситов.

Сегодня утром, 24 марта, вражеские корабли обстреляли Одессу. Оккупанты открыли огонь по городу и пытаются запугать людей.

Об этом сообщил представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, утром в сторону Одессы вражеские корабли сделали несколько выстрелов. В городе была объявлена воздушная тревога.

"Утром враги пытались нас немножко напугать не удалось. Ну попугали, ну покрутились возле нашего берега. Русский корабль идет на...",- сказал Братчук.

Есть ли поврежденные объекты и куда могли попасть оккупанты, пока неизвестно. Информация выясняется.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе задержали бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР". Он попал в поле зрения спецслужбы, когда приобрел 1 кг взрывчатого вещества "гексоген".

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