Террорист купил в Одессе килограмм взрывчатки.

В Одессе задержан бывший боевик незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

Об этом журналистам сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области.

Отмечается, что фигурант принимал участие в боевых действиях на временно оккупированной территории Донбасса.

Установлено, что в 2015 году он добровольно присоединился к так называемой "Казачьей национальной гвардии Всевеликого войска Донского", где "служил" в составе подразделения материального обеспечения.

Впоследствии, злоумышленник покинул ряды боевиков и выехал на подконтрольную территорию Украины. Все время он тщательно скрывал свое участие в "ДНР".

В Одессе он попал в поле зрения спецслужбы, когда приобрел 1 кг взрывчатого вещества "гексоген".

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, как возле Кривого Рога взяли в плен боевика из "ДНР", который "просил есть".

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