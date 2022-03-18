Российские террористические войска не оставляют попыток овладеть городом Изюм.

Враг пытается нарастить войска в направлении на Киев за счет перемещения несогласованных и небоеспособных подразделений из Центрального и Восточного военных округов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в оперативной информации по состоянию на 12.00 по российскому вторжению.

Отмечается, что оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. "Стратегические задачи по разгрому группировок ВС Украины, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью Украины остаются не выполненными. Частично врагу удалось временно занять населенные пункты и установить контроль над путями сообщения в Донецком и Южнобугском операционных районах", - сказано в сообщении.

В Минобороны отмечают, что в связи с растратой почти всего боезапаса ракет и некоторых видов боеприпасов, военно-политическим руководством принято решение о переводе предприятий российского военно-промышленного комплекса, привлеченные к производству КРМБ "Калибр" и боеприпасов к РСЗО "Смерч", на круглосуточный режим работы.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности оккупационных войск не зафиксировано - противник сосредоточился на фортификационном оборудовании занятых рубежей.

На Слобожанском и Сумском направлениях активных наступательных действий подразделения российских оккупационных войск не проводят, враг осуществляет перегруппировку и делает попытки наладить логистическое обеспечение, оккупанты более активно ведут разведку.

В сообщении сказано, что российские террористические войска не оставляют попыток овладеть городом Изюм, усиливают группировку вводом дополнительных подразделений, осуществляют мероприятия с целью организации инженерного и материально-технического обеспечения.

В Луганской области враг активизировал боевые действия в районе населенного пункта Рубежное, имеет частичный успех, продолжает осуществлять постоянные обстрелы незащищенных объектов гражданской инфраструктуры с целью запугивания местного населения и ограничение действий сил обороны.

Отмечается, что в Донецкой области активных боевых действий враг не вел.

На Таврическом направлении противник пытается установить жесткий административно-полицейский режим во временно захваченных населенных пунктах Херсонской области.

На Южнобугском направлении активных действий российских оккупантов не отмечено. Враг продолжает осуществлять обстрелы гражданской инфраструктуры, наращивает систему логистического обеспечения группировки.

Вооруженные силы Украины наносят значительные потери в живой силе и военной технике.

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