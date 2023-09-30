Силы ПВО на этом этапе демонстрируют 70-80% сбития.

Российские оккупанты возобновили массированные обстрелы Украины с применением дронов-камикадзе"Шахед". Только на юге за сентябрь Силы обороны сбили около 300 таких ударных дронов, рассказала "Эспрессо" начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она акцентировала, что немало атак были смешанніми – враг запускал БПЛА и ракеты разных типов.

"Вполне вероятно, что в течение таких атак также происходит подбор тактики будущих ударов. Потому что очевидно, что враг анализирует, как и мы, результативность нашего противодействия. То есть силы ПВО на этом этапе демонстрируют 70-80% убытков, поэтому противник будет выискивать новую тактику", – считает Гуменюк.

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Начальница координационного пресс-центра также отметила, что враг пополняет запасы "Шахедов". "Недооценивать врага нельзя. Мы видим, что он думает о том, чем в будущем будет атаковать. Также отслеживаем активность грузовых бортов опять таки по маршрутам Тегеран-Москва. Это может свидетельствовать о том, что в РФ возобновляют партию дронов "Шахед" или дополнительных запчастей для их производства на российской территории", - отметила она.

Удары "Шахедами" по Украине - последние новости

В ночь на 30 сентября состоялась очередная атака РФ по Украине с применением ударных БПЛА.

По сообщениям командования Воздушных сил, в небе над Украиной было ликвидировано 30 ударных дронов. 20 "Шахедов" сбили в Винницкой области, 6 – в Одесской, 4 – в Николаевской. 10 запущенных дронов сбить не удалось. На Винничине враг попал в объект инфраструктуры.

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