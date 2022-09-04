В Черниговской и Сумской областях зафиксировано усиление интенсивности обстрелов вдоль границы.

В Генштабе не исключают, что враг может использовать диверсионно-разведывательные группы в приграничных районах Украины.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18: 00.

Так, в Черниговской и Сумской областях зафиксировано усиление интенсивности обстрелов вдоль государственной границы, которое объясняется недавней ротацией артиллерийских подразделений противника на указанном направлении.

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Отмечается, что сегодня враг обстрелял 12 населенных пунктов в этих областях.

"Кроме того, не исключается применение противником диверсионно-разведывательных групп в приграничных районах Украины", - добавили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские военные не допустили продвижения россиян на нескольких направлениях. Наша авиация нанесла 12 ударов против живой силы, боевой и специальной техники, а также военных объектов врага.

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