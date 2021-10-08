Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В результате вражеских обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил ранение получил украинский военный.

Об этом говорится на Facebook-странице штаба ООС.

"Возле Причепиловки враг совершил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.

Всего с начала текущих суток зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Читайте такжеНа Донбассе стороны не желают соблюдать перемирие - миссия ОБСЕВ частности, в направлении Красногоровки оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Позиции украинских воинов возле Золотого-4 обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что в Киеве работники военного клинического госпиталя требовали деньги от бывших военных, участников АТО и ООС.

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Автор: Наталья Хаджи