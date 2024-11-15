'Мы здесь будто в другом мире': украинцы сдерживают оккупантов в ожидании шторма из США, - AP

Военные сосредоточены на выполнении боевых задач здесь и сейчас, но не скрывают беспокойства из-за изменения политической ситуации в США.

Украинские солдаты сосредоточены на сдерживании российского продвижения и подготовке к будущим событиям, включая политические изменения в США, пишет Associated Press.

В Харьковской области четыре дрона, изначально предназначенные для сброса бомб, теперь заполняют едой, водой и грелками для рук, и запускают их к линии фронта, где те достигают цели за 15 минут полета.

Командир подразделения "Кот", руководит беспилотником из подвального помещения, которое он в шутку называет их Airbnb. Пользуясь камерой ночного видения, он сбрасывает 10-килограммовые пакеты как можно ближе к позициям, где пятеро пехотинцев сдерживают российские войска в холодные осенние дни. Эти поставки рассчитаны на двух-трехдневное обеспечение.

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"Кот" не очень рассуждает о будущем, однако понимает, что переизбрание Дональда Трампа может повлиять на его жизнь, хотя пока это лишь предмет для обсуждений политиков. "Мы стараемся всеми силами уничтожить их и отвоевать наши территории, чтобы дальше не пошло, чтобы больше не было разрушенных городов и уничтоженных жизней", - объясняет он. "Нам нужно сосредоточиться на настоящем в нашей работе и пытаться делать это эффективно здесь и сейчас". В то же время он чувствует приближение шторма.

В Харьковской области Россия все чаще применяет планирующие бомбы и беспилотники, нанося значительные разрушения. В Донецкой и Запорожской областях ее войска продолжают наступление. По данным разведок США, Южной Кореи и Украины, на Курский пограничный район было направлено до 12 000 северокорейских военных для поддержки российских позиций.

Трамп, который в свое время назвал президента России Владимира Путина "достаточно умным" за его решение начать войну против Украины, не раз критиковал американскую помощь Украине. В частности, он охарактеризовал Владимира Зеленского как "самого большого продавца на земле" за успешное получение поддержки США. Сам Зеленский был одним из первых мировых лидеров, кто поздравил Трампа, отметив, что они обсуждали способы прекращения "российской агрессии против Украины".

До инаугурации Трампа 20 января администрация Байдена планирует предоставить Украине максимальную помощь, чтобы помочь удержать российские войска и иметь лучшую позицию для возможных мирных переговоров. В ответ Россия также усиливает свои действия, что может сделать ближайшие недели критически важными для обеих сторон.

Солдат с позывным "Авиатор, который запускает дроны с поставками, говорит, что сосредотачивается на выполнении своей работы и надеется на лучшее. Он считает ключевым, сколько времени остается до рассвета, когда российские войска могут заметить и сбить беспилотники:

"Чувствуешь, что ты полезен, что ты в нужном месте, что от твоего труда зависит жизнь и здоровье наших братьев. Мы просто делаем свою работу, у нас нет времени беспокоиться о выборах".

"Толстый", который занимается ремонтом беспилотников, отмечает, что хорошо понимает, что происходит на оккупированных территориях. Будучи бывшим пехотинцем, он воевал в Бахмуте и видел, как город разрушили российские войска. Он признается, что иногда новости вызывают желание все оставить, но это просто невозможно. "Мы здесь как будто в другом мире," - отмечает он. "Когда вы видите, что ваши товарищи ранены или убиты, это вас мотивирует."

Война в Украине: важные новости

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 14 ноября по состоянию на 22:00 на передовой произошло 138 боевых столкновений с противником.

Российские захватчики продвинулись на востоке - враг оккупировал Ровнополь Донецкой области.

"Враг оккупировал Ровнополь, а также продвинулся возле Плехового, Новой Ильинки, Новодмитровки, в Петровке, Антоновке, Вознесенке и Новоселидовке", - сообщает проект DeepState.

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