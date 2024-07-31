Враг не отказывается от своей цели оккупировать всю Донецкую область.

Кирилл Сазонов, военнослужащий Вооруженных сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", рассказал, что происходит на восточном направлении и почему одна-две свежие бригады могли бы изменить ситуацию. Об этом он сказал в эфире Ранок.LIVE, отвечая на вопрос о ситуации на фронте, в частности, на Донецком направлении.

"Ситуация на самом деле очень тяжелая на востоке. Мы видим, что враг не отказывается от ключевой задачи, которую он перед собой ставит, - это оккупация всей Донецкой области, административных границ. И сейчас тяжелые бои идут и под Торецком - и Железное, и Южное, и Северное - это почти окраины Торецка", - отметил Сазонов.

Говоря о Нью-Йорке и "клине к Нью-Йорку", он отметил, что это - тоже продвижение к Торецку. "Там идут уличные бои достаточно долго. Если враг прорвется там, будет окружать наши подразделения, им надо отходить, конечно, потому что попадание в котел - это гораздо хуже, чем потеря полуразрушенного Нью-Йорка. Это очень рискованно", - подчеркнул военнослужащий.

Видео дня

По его словам, подразделения украинских войск имеют шанс "срезать" выступ возле Нью-Йорка, если враг не будет держать фланги.

"То есть, вы видите: и враг, и мы сейчас в той ситуации, когда одна-две свежие бригады могли бы изменить ситуацию. К сожалению, мы... без таких резервов больших. И к счастью, у врага тоже их нет", - сказал Сазонов.

Ситуация на фронте - новости

Как сообщалось, соучредитель DeepState Роман Погорелый отметил, что российские оккупационные войска продолжают наступать в сторону Торецка Донецкой области. Сейчас линия соприкосновения расположена на подступах к городу. Для продвижения дальше враг пытается захватить терриконы в Северном и Железном.

По его словам, россияне продвинулись в Красногоровке на Кураховском направлении, насыщая город личным составом и продолжая движение в сторону Георгиевки.

Вас также могут заинтересовать новости: