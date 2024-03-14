По словам Андрея Юсова, заявление главы "Ростелекома" "очень смешное и странное".

Заявление главы "Ростелекома" Михаила Осеевского о том, что Россия воюет с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР) - очень смешное и странное. Об этом в комментарии 24 Каналу сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, Россия ведет не только кибервойну, но и геноцидную войну, и воюет не только против ГУР, а против государства Украина. При этом задачей Сил обороны Украины остается защита от российской агрессии.

"Воюет Россия не только против Украины, но и против цивилизованного мира и против здравого смысла", - подчеркнул Юсов.

Он также отметил, что никаких цифровых инструментов, которые обеспечивают честные выборы в путинской России просто не существует, с другой стороны это признание эффективной работы киберспециалистов и всех, кто им помогает в ГУР и в Минобороны Украины.

Как известно, на днях глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что Россия якобы ведет кибервойну с Главным управлением разведки Минобороны Украины. При этом, по его словам, накануне выборов в РФ "мы находимся в состоянии войны с Главным управлением разведки Украины, которое уже на протяжении целого ряда времени пытается разрушить всю инфраструктуру, созданную для выборов".

Выборы президента РФ - последние новости

Украина сделала жесткое заявление о "выборах" Путина. В МИД отметили, что принудительное привлечение россиянами миллионов украинцев на оккупированных украинских территориях и депортированных в РФ с целью имитации "выборов" является незаконным.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продолжающаяся в РФ кампания по имитации выборов президента, которую российские власти осуществляют на временно оккупированных частях территории Украины, "демонстрирует дальнейшее дерзкое пренебрежение Российской Федерацией нормами и принципами международного права".

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