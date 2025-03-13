Россию атаковали десятки дронов, горят объекты в нескольких областях (видео)

В России заявили об атаке беспилотников в семи областях ночью и утром 13 марта. В Минобороны РФ традиционно отчитались, что дроны "перехватили и уничтожили". В этот раз, по информации россиян, их было 77.
В сообщении указывается, что БПЛА сбивали над территорией Брянской области - 30, Калужской - 25, Курской - шесть, Воронежской - шесть, Ростовской - пять, Белгородской - пять.
Губернатор Воронежской области заявил, что в регионе были атакованы два объекта инфраструктуры, на одном из которых возник пожар.
Губернатор Ростовской области отчитался о пожаре на территории промобъекта после "падения" беспилотника в хуторе Калининский Шолоховского района:
"По предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет… Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА ликвидирован. Из-за горения сухой травы в поле расположенный рядом промобъект не пострадал".
Губернатор Калужской области сообщил о возгорании технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе также в результате "падения" одного из БПЛА:
"Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести. Ему оперативно была оказана медицинская помощь".
Кроме того, сообщается, что утром 13 марта беспилотник атаковал предприятие в Петровском районе Саратовской области. По информации местных властей, в результате атаки БПЛА есть повреждения нежилых объектов.
В аэропортах Саратова и Пензы действует план "Ковер", они не работают на вылет и прилет. Ночью его также вводили в Калуге и Волгограде.
Напомним, ранее УНИАН сообщал, что на одном из видео, которые сняли во время недавней массированной атаки по территории РФ, зафиксировали момент сбития украинского дрона, очень похожего на "Шахед".