Украина, вероятно, будет оставаться уязвимой еще некоторое время, поскольку военная помощь поступает медленно, считают эксперты.

Наступление России на Харьковщине постепенно замедляется. Российская армия потеряла золотую возможность открыть новый фронт в Украине.

Об этом пишет Business Insider. Месяц назад РФ начала новое наступление на Харьковщине. Тогда Украина оказалась в особенно уязвимом месте. Однако через четыре недели российские войска застопорились. Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби объявил, что наступление оккупантов "почти закончилось".

Оглядываясь назад, поражает то, "как мало Россия на самом деле достигла", сказал в интервью BI военный аналитик из британского Университета Бата Патрик Бери. Мало того, наступление привело к стратегическим последствиям, что вынудило США позволить Украине поражать цели на российской территории своим оружием.

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"Если отмотать на месяц назад, то ситуация для Украины выглядела мрачной. (...) Когда 10 мая путинские войска пересекли границу в Харьковской области, оборона была настолько слабой, что один солдат сказал ВВС, что они "просто вошли", – говорится в материале.

Несколько сел быстро перешли под контроль вражеской армии, и вскоре россияне заявили, что они достигли стратегического города Волчанск, который расположен на ключевой магистрали. Но дальше они не продвинулись.

Из-за активизации россиян Украине пришлось перебросить крайне необходимые подразделения из-под Часового Яра, чтобы отразить атаку, заявлял старший научный сотрудник Института внешней политики Роб Ли. При этом россияне оказались перегружены и не защищены.

Научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил (Royal United Services Institute) Ник Рейнольдс рассказал BI, что если бы Россия подождала, пока сможет перебросить на передовую более подготовленные подразделения, ее войска, возможно, "смогли бы по крайней мере начать окружать Харьков и контролировать ключевые автомагистрали". В то же время Институт изучения войны заявил, что Путин, возможно, поспешил с наступлением, пытаясь опередить западную помощь, и задействовал при этом "недостаточно подготовленные силы".

Стратегическая ошибка Путина

Недавно российский диктатор объявил, что цель наступления РФ – создание буферной зоны, которая защитит Белгород от атак со стороны Украины. Однако на самом деле он достиг прямо противоположного, говорят эксперты.

"Белгород уже давно является уязвимым к трансграничным атакам, и в течение весны наблюдалось увеличение количества беспилотных и ракетных атак, в которых Россия обвиняла Украину. Но, получив небольшое прикрытие для Белгорода, Путин открыл гораздо больше возможностей для Украины", – объясняет издание.

Эта ситуация помогла углубить понимание Западом того, насколько опасной становится ситуация в Украине. Это, в свою очередь, привело к тому, что западные страны начали давать согласие на удары по РФ своим оружием. В частности, незаметно сместил одну из давних "красных линий" и президент США Джо Байден.

Однако, хотя Россия не рассчитывает на драматический прорыв, она все еще владеет инициативой. Украина, вероятно, будет оставаться уязвимой еще некоторое время, поскольку военная помощь поступает медленно.

"Я думаю, что летом этого года мы увидим более широкие наступательные действия со стороны России. Вполне возможно, что это была пробная атака – операция по подготовке театра военных действий для более масштабного наступления позже в этом году", – считает Дейли.

Ник Рейнольдс добавил, что харьковское наступление, даже если оно не было таким, на которое надеялись россияне, в конце концов, во многом достигло своей цели – "вызвало все большее давление на украинцев".

"Ситуация в Украине вызывает большое беспокойство", – резюмировал он.

Война в Украине: ситуация на фронте

По состоянию на 22:00 11 июня с начала суток на фронте было зафиксировано 90 боевых столкновений. Наши защитники противодействуют многочисленным попыткам противника атаковать и продвигаться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии боевого соприкосновения, отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Самым горячим направлением остается Покровское. Там враг 24 раза атаковал наши позиции, с наибольшей активностью в районе Новоалександровки.

В то же время на Харьковском направлении противник пять раз атаковал позиции наших защитников в районах Липцев и Волчанска. Все атаки отбиты. Агрессор успеха не имел, ситуация контролируемая, добавили в Генштабе.

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