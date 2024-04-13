Быстрее, чем за полгода, подготовить и отправить на фронт новые войска у России не получится, уверен Петр Черник.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник высказался, через какое время российские войска смогут давить на фронте, если РФ все же удастся мобилизовать 300 тысяч человек, о чем анонсировалось ранее, передает 24 канал.

По его мнению, быстрее, чем за полгода, подготовить и отправить на фронт новые войска у России не получится.

"Пусть только дать автомат Калашникова, но его надо достать со склада, перевезти, патронами обеспечить. Хотя бы месячная подготовка. Не разделяю мнение, что за год. Будут давить уже через полгода", - считает эксперт.

Он добавил, что это серьезная сила врага, и напомнил, что сейчас на линии боестолкновения 470 тысяч российских захватчиков.

Новое наступление России - заявление Зеленского

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы начнется новое большое наступление российских войск:

"А к этому нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда действительно радуются, что мы стабилизировали ситуацию. Я говорю, что нам нужна помощь сейчас".

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