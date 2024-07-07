По словам военного, Россия на данный момент имеет инициативу, тогда как Украина после прошлогоднего летнего наступления находится в тяжелой обороне.

Продолжение войны против Украины укрепляет Россию. Такое мнение в интервью Радио Свобода высказал генерал, бывший командующий Оперативного командования Вооруженных сил Польши Томаш Пиотровский.

По его словам, Россия сейчас имеет инициативу - решает, "где базируются силы, где ударит". При этом Украина после прошлогоднего летнего наступления находится в тяжелой обороне.

"Итак, каждая такая ситуация, когда атакующая сторона имеет инициативу, диктует темп, является для нее укрепляющей. Это Россия решает, сколько направить солдат, на какое направление, сколько боеприпасов, с кем разговаривать, с кем сядет за стол, а с кем нет. Итак, каждый день такой ситуации, как сейчас, серьезно укрепляет Россию, одновременно ослабляя Украину. И что хуже всего, это не все понимают, так же негативным образом влияет на безопасность других европейских стран, и не только европейских", - констатировал военный. Видео дня

Он подчеркнул, что Китай не помогает России просто так, "потому что надо помочь коллегам".

"Китай это тоже делает с определенной целью, и эта цель вполне не экономическая. Точно каждый день такого конфликта, как имеем сейчас, укрепляет Россию и снижает нашу безопасность - стран восточного фланга НАТО и стран расположенных в Европе", - отметил Пиотровский.

При этом он не смог однозначно ответить на вопрос, что может помочь Украине выиграть войну и что для Украины будет означать победа.

"Практика войны показывает, это привлечение новых, серьезных сил. Говорю это с уважением к решимости Украины, Украина, к сожалению, не в состоянии мобилизовать новых, серьезных сил, то есть войско, воздушные и морские силы, которые бы смогли победить Россию. Говорю это как солдат, без серьезного зарубежного компонента, который включается в действия, на помощь Украине, дело не дойдет до ощутимых изменений в ближайшее время", - резюмировал польский генерал.

Война в Украине - последние новости

Дроны СБУ превратили в факелы две нефтебазы в России. По данным источника УНИАН, сутки в России не могли погасить пожар на территории нефтебазы "Лукойл-Югнефтепродукт".

Еще одна атака была на нефтебазу "Роснефть-Кубаньнефтепродукт". По данным спутниковых снимков, были повреждены по меньшей мере три резервуара с топливом.

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