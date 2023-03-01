Весь осенне-зимний период Россия терроризировала Украину налетами дронов-камикадзе и ракетными ударами. Однако с начала 2023 года мы стали чаще наблюдать запуски вражеских БПЛА, а вот использование ракетного оружия стало ограниченным. В частности Россия сегодня меняет места запуска иранских "Шахедов". Недавно их начали запускать из Брянской области РФ, когда ранее РФ запускала их из Краснодарского края, через Азовское море.

По моему мнению, таким образом россияне, действительно, пытаются адаптироваться и "прощупать" нашу ПВО. Но дело в том, что адаптация должна происходить быстро. То есть, когда ты "прощупываешь" ПВО, ты должен как можно скорее нанести ракетный удар. Россияне же делают это слишком медленно, как следствие - неэффективно. Обычно все заканчивается тем, что после "прощупывания" уже нет полезного действия от тех налетов. Ведь система ПВО меняет свои позиции, и эта "прощупанная" траектория уже через полчаса не будет соответствовать действительности.

Также сегодня можно говорить о том, что российские оккупанты, вероятно, получили третью партию дронов от Ирана. Однако ВСУ продолжают получать современное ПВО. В частности, недавно Украине передана немецкая система Skynex. Такие системы как раз очень эффективны против таких объектов как "Шахед" 131 и 136.

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Россияне могут накапливать боекомплект для нанесения более мощного и более массированного удара

Возвращаясь к ракетным ударам, из-за уменьшения запусков можно сделать вывод, что в России больше не могут сразу компенсировать необходимый боекомплект. Если посмотреть на возможности РФ, в сутки они имеют от двух до пяти ракет. Следовательно, за две недели россияне могут накопить от 30 до 70 ракет. Впрочем, это означает, что по состоянию, например, на 24 февраля, у российских оккупантов действительно был полноценный боекомплект для нанесения массированного ракетного удара по Украине. Почему же этого удара не произошло?

С одной стороны, РФ действительно не хватает ракет для массированных ракетных ударов по территории Украины, однако нельзя сказать, что они критически уменьшают их интенсивность. То есть, используя небольшое количество ракет, у них сохранялся постоянный режим нанесения ударов каждые полторы-две недели. Поэтому нельзя сказать о кардинальном изменении тактики, которая связана с уменьшением количества ракет. Поэтому, по моему мнению, стоит рассматривать две причины смены тактики.

Во-первых, россияне могут накапливать боекомплект для нанесения более мощного и более массированного удара по территории Украины. Возможно, они хотят накопить более 100 единиц ракет. Впрочем, здесь стоит отметить, что даже если за месяц у них будет 200 ракет, они все равно будут ограничены количеством носителей. 24 февраля 2022 года враг за сутки выпустил более 160 ракет для удара по территории Украины. По-моему, это был максимум. Поэтому сейчас у России существует максимальная возможность собрать до 150-ти единиц, не более.

Во-вторых, накопление ракет может происходить с целью их использования в другом проекте. Например, У РФ может быть цель обстрел Молдовы.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"