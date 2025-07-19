Если Украина будет готовить контрнаступление, то это будет происходить в режиме секретности, отметил Иван Тимочко.

Информация западных СМИ о том, что Дональд Трамп якобы призвал Владимира Зеленского начать контрнаступление, скорее всего, является информационным "вбросом". Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он отметил, что эта информация появилась на фоне очевидных усилий России по срыву мобилизации и расшатыванию внутренней стабильности Украины.

"Мы же понимаем, что при контрнаступлениях, при дефиците вооружения это приводит к дополнительным потерям. Я думаю, что этот вброс для того и есть. Чтобы в очередной раз уменьшить у нас мобилизацию, мол, завтра всех погонят на мясные штурмы, потому что этого захотел Трамп. Это очень продуманная российская риторика, которая очень легко приживается у нас", - сказал Тимочко.

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Он добавил, что в случае реальной подготовки к контрнаступлению, Украина будет делать это в режиме секретности.

"Мы это уже видели и с заходом на Курщину и ударом по вражеским силам на Харьковщине. И помним херсонское контрнаступление Вооруженных сил... Конечно, контрнаступление будет проводиться. Но оно будет проводиться тогда, когда для этого будут силы и средства", - подчеркнул Тимочко.

Контрнаступление Украины: о чем идет речь

Накануне журналисты The Washington Post сообщили, что во время телефонного разговора 4 июля Трамп якобы призвал Зеленского начать контрнаступление на фронте, потому что, сидя в обороне, мол, войны не выиграть. Якобы такую информацию журналистам передал украинский чиновник, знакомый с содержанием разговора.

Комментируя публикацию The Washington Post, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что Россия сейчас превосходит Украину по количеству вооружений и численности солдат. При таких условиях не может быть и речи об украинском контрнаступлении.

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