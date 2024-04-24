По мнению Мусиенко, россиянам стоит ожидать новых сюрпризов на левобережье Херсонщины, и, при определенных условиях, вообще готовиться к обороне.

Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что наступление российских войск в ближайшее время будет активизироваться.

"Россия будет интенсифицировать и оживлять свои удары. Для наших Сил обороны, возможно, будет вероятность перехода к локальным контрнаступательным действиям с целью освобождения определенных территорий и отвоевания позиций, которые являются для нас более выгодными", - сказал он УНИАН.

По его словам, в ближайшее время перед ВСУ стоят несколько целей: остановить российское наступление, истощить вражеские подразделения и быть готовыми к локальным контратакам, чтобы улучшить собственное тактическое положение. При этом, масштаб наступления оккупантов зависит от скорости и объемов военной помощи союзников, которые получат ВСУ.

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"Тенденции на этот счет, действительно, довольно оптимистичные. Если все так и будет сохраняться, то шансы остановить российское наступление - довольно неплохие", - отметил Мусиенко.

По его мнению, россиянам стоит ожидать новых сюрпризов на левобережье Херсонщины, и, при определенных условиях, вообще готовиться к обороне.

"Что касается наших планов, это может быть левобережье Херсонщины. Учитывая, что Британская помощь, которая была нам предоставлена, ориентирована на то, чтобы действовать как раз на юге. И Storm shadow, и лодки, и катера... Если мы довольно быстро получим ATACMS, F-16, а также будем стабильно получать пакеты обеспечения, то шансы на переход в локальные контратаки, а, возможно, и большие наступления, сохраняются", - добавил эксперт.

Война в Украине - ситуация на фронте

За последние сутки на фронте в Украине зафиксировали 84 боевых столкновения, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что армия РФ нанесла 13 ракетных и 51 авиационный удар, осуществила 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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