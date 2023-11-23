Обновленный Fast track поставки оружия предусматривают, в частности, испытания новых образцов оружия и проверку боевых характеристик непосредственно на поле боя.

Министерство обороны ускорило поставки новых образцов оружия в ВСУ.

"Ожидается, что процесс поставки новых образцов вооружения и военной техники сократится до 20 дней, хотя этот срок может меняться в зависимости от качества и полноты предоставленных производителем материалов", - отмечают в Минобороны.

Как сообщается, ранее для того, чтобы оружие или техника попала в ВСУ, производители преодолевали процедуру, которая состояла из шести этапов и могла затягиваться на несколько месяцев. Теперь из нее убрали одну из самых больших бюрократических преград - издание приказа о допуске к эксплуатации. Его согласование с различными структурами Минобороны и Генштаба обычно длилось около месяца.

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Обновленный fast track поставки оружия предполагает также и сокращение сроков на других этапах. В частности, испытания новых образцов оружия и проверка их боевых характеристик будет происходить непосредственно на поле боя.

"В случае успешных результатов никаких дополнительных испытаний больше не нужно (как это было, например, с колесной самоходной гаубицей "Богдана", которая прекрасно зарекомендовала себя во время выполнения боевых задач)", - поясняют в Миноброны.

Еще одно важное изменение касается закупки самых востребованных классов беспилотников ("микро" и "мини") гражданского или же двойного назначения, которые можно переоборудовать для выполнения боевых задач. Отныне госзаказчик может закупать такие БплА, даже если они не были допущены к эксплуатации и кодифицированы как предмет поставки.

Украина наращивает производство оружия

Отечественный военно-промышленный комплекс не может обеспечить ВСУ всем необходимым, поэтому фокусируется на производстве наиболее востребованного. Однако последние события свидетельствуют о том, что именно сейчас формируется фундамент обновленного ВПК, который может стать одним из самых мощных в мире.

Судя по последним заявлениям западных лидеров, Украина вряд ли может рассчитывать на то, что уровень военной помощи Запада в дальнейшем будет расти. Скорее - наоборот. Поэтому нужно как можно быстрее развивать собственное производство необходимых вооружений. Среди того, чем уже может похвастаться Украина: разнообразные беспилотники, которые, по словам многих экспертов, являются едва ли не основными геймчейнджерами этой войны; ракетная программа – хотя и закрыта, но уже известно о дальнобойных ракетах "Нептун". Есть и другие важные отрасли украинского военно-промышленного комплекса, которые, очевидно, развиваются, однако известно о них очень мало. В условиях войны эта информация является засекреченной.

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