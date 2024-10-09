По мнению Вереса, если отдельные мужчины зарабатывают огромные деньги, а на армию выделяют минимум - они должны идти воевать в окопах.

На фронте очень не хватает пополнения личного состава, но 18-летние массово не должны идти на войну. Об этом Герой Украины, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого и командир легендарного батальона К2 Кирилл Верес сказал в эфире телеканала 24 Канала.

"Мне очень не хватает личного состава. Очень не хватает. Но я еще не готов, чтобы у меня воевали массово 18-летние ребята", - сказал Верес.

В то же время, он допускает, что возможно не прав в этом вопросе, потому что многие командиры подразделений имеют противоположное мнение. По его убеждению, 18-летним еще рано воевать.

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Также он против того, чтобы воевали в 59 лет. Он объяснил:

"При всем уважении, есть исключения, но, в основном, это не те люди, которые должны на себе вести такую активную фазу обороны или наступления".

Вместе с тем, Верес не считает, что украинских граждан можно поощрять участвовать в армии через финансовую составляющую.

"120 тысяч гривень делим на 30 суток - получается 4 тысячи в день. То есть, Коля, держи 4 тыс гривень, иди штурмани посадку. За четверку, правильно? Скажу другими словами: пойди умри за четыре тысячи. Это же смешно! Я не считаю, что основная мотивация моих военнослужащих - это деньги. Возможно у меня розовые очки. Это неотъемлемая составляющая, потому что мы Бахмутская бригада", - считает герой.

Он отметил, что его бригада почти на 70% переселенцы.

"Нужно кормить семьи. Я искренне верю, что это не про мое подразделение. Но это не значит, что без денег... Если все не получают - будем и мы не получать. Если все получают - и мои люди также должны получать", - отметил Верес.

При этом, он считает правильным решением выплачивать так называемые "окопные" средства.

"Если боец находится 30 суток в непосредственном окопе, он получает плюс 70 тыс гривень. И теперь у комбата есть градация - что он может сделать тем, подать и посчитать, и подать другим... Но если кто-то выходит поспать в то село, но три километра назад, и если им сразу кто-то платит 30, тогда я не понимаю, а чего вы у него служите... У нас такого нет. Если я узнаю, что кому-то из моих людей, я говорю откровенно - если он отошел на 5 км в тыл и ему посчитают вторую линию, я избавлюсь от того командира сразу", - сказал Верес.

По его убеждению, бойцы заслужили достойную оплату, потому что рискуют жизнью на фронте. Кроме того, Верес не считает, что воевать должны все мужчины Украины. Он добавил:

"Они не нужны все на фронте. Я не считаю, что все должны идти. Но не считаю, что все должны откупиться. У меня есть много знакомых, которые являются реально богатыми людьми. Я бы не хотел, чтобы они попали в окоп. Объясняю по одной простой причине: они в окопе не сделают для моего подразделения... а сделают как все, как те ребята, которые у меня есть. Но то, что делают здесь - он один помогает обеспечить жизнь сотням".

По мнению Вереса, если отдельные мужчины зарабатывают огромные деньги, а на армию выделяют минимум - они должны идти воевать в окопах.

"Если зарабатывает миллион и дает на Вооруженные силы одну тысячу гривень - welcome to окоп. А если он зарабатывает миллион, отдает 300-400 тысяч... Друг, мне там с тобой будет гораздо больше толку (в тылу - УНИАН). 300 тысяч - это два термальных дрона, а 400 тыс - это почти три... Если мое подразделение теряет 10, то это 30% моего запаса на месяц", - сказал Верес.

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