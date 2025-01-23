Обозреватель согласился с тем, что выиграть войну в обороне невозможно.

Украина не готова к контрнаступлению ВСУ на фронте с высоким результатом, без которого она не сможет победить. И, судя по всему, в ближайшие месяцы Киев не перейдет в эту фазу. Для того, чтобы сделать такое наступление возможным, Украине необходимо склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону, получить достаточное количество вооружения и решить проблему с нехваткой личного состава. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Исключительно истощая врага, без перехода в наступление невозможно победить. Однако Украина не переходит и, скажу откровенно, уверен, что не перейдет в эту фазу в ближайшие полгода", - отметил он.

Сейчас, по его мнению, важной задачей для дипломатического сектора будет убедить Трампа, что перемирие с Россией - это "путь в никуда, в бездну еще большей, более масштабной войны и что врага необходимо добивать, когда он истощен как никогда".

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"Хотите привлечь Дональда Трампа - предложите ему сделку… Бизнес. Предложение. Выгода. Это принципы будущего диалога с новой администрацией Дональда Трампа", - заявил Коваленко.

При этом он добавил, что для наступления, которое бы разгромило российские оккупационные войска, Украине от США нужно столько оружия, техники, сколько ВСУ не получали от Джо Байдена:

"Такие поставки, если Дональд Трамп увидит в них коммерческую перспективу окупаемости, займут время – и это не дни и не недели, а месяцы".

А для решения проблемы с нехваткой личного состава, как отметил эксперт, должна быть полностью переосмыслена политика по мобилизации - нужны "расширение опций рекрутинга, прав военнослужащего и финансовая мотивация добровольцев".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в недавнем интервью заявил, что выиграть войну в обороне невозможно, По его словам, Украине необходимо внедрять то, в чем у нее есть преимущество.

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