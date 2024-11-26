По лимитам баллистических ракет у врага есть вопросы, говорит Киричевский.

С начала 2024 года российские террористы выпустили по Украине 200 баллистических ракет. Половина из них – производства КНДР, заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Относительно лимитов баллистических ракет россиян все-таки есть вопросы. Например, за период с апреля по сентябрь 2022 года россияне выпустили 800 ракет "Искандеров". Именно тогда возник вопрос, что россиянам, возможно, понадобится баллистика от Ирана или ракеты от других стран, поскольку свои запасы, которые накапливали 10 лет, они исчерпали, а восстановить их не успели", – рассказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Относительно возможностей запуска ударных дронов "Шахед" точных данных нет. По словам эксперта, обычно россияне эти БПЛА не накапливают, а используют сразу после получения с производства.

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В течение последних двух недель статистика по запущенным "Шахедам" очень колеблется, отметил Киричевский:

"Сегодняшний антирекордный запуск на 188 единиц связан с тем, сколько успели подвезти с завода. Это, к сожалению, смертоносный конвейер".

Он добавил, что в отличие от баллистических ракет, для которых нужны специализированные пусковые установки, россияне могут запускать ударные дроны-камикадзе и с импровизированных площадок. Поэтому в этом случае все ограничивается лишь количеством доступных БПЛА.

Атаки РФ по Украине

В ночь на 26 ноября россияне запустили по Украине 188 БПЛА. Такие данные опубликовали Воздушные силы ВСУ.

76 вражеских дронов были сбиты в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ривненской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. Более 90 дронов были локально потеряны.

Из-за атаки в Тернополе возникла самая тяжелая ситуация со светом за время полномасштабной войны. Начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода заявил, что ночью вражеские беспилотники атаковали очень важный объект, от которого зависит энергоснабжение практически всей области.

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