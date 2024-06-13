По его словам, сейчас основной фокус украинских войск – на истощении врага.

На днях американский сенатор Линдси Грэм предположил, что этим летом украинские военные вернут себе "военный импульс". Однако говорить о новом контрнаступлении ВСУ пока рано, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Пока что о контрнаступлении рано говорить. Действительно, сенатор Грэм достаточно оптимистично смотрит на вещи, если считает, что именно летом мы можем изменить ситуацию в зоне боевых действий. Пока это чрезмерный оптимизм, мы еще долгое время будем находиться в обороне", – подчеркнул он в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, сейчас основной фокус украинских войск – на истощении врага. При этом Коваленко отметил, что то, насколько Украина сможет подготовиться к будущим контрнаступательным действиям, будет зависеть, в частности, от поддержки со стороны Соединенных Штатов.

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"Обеспечение, штатная комплектация подразделений техникой, боеприпасами, создание резервов, создание на перспективу соответствующего запаса всей номенклатуры – как механизированной, так и боекомплекта – это одно дело. Но параллельно с этим нужно еще помнить о том, что ее надо по линии боестолкновения обеспечивать, компенсировать потери, обеспечивать подразделения техникой и так далее", – резюмировал обозреватель.

Война в Украине: ситуация на фронте

Генеральный штаб ВСУ в сводке по ситуации на передовой по состоянию на 22:00 12 июня сообщил, что с начала суток произошло 108 боестолкновений с противником. Отмечалось, что ситуация в районах боевых действий сложная, впрочем, контролируется Силами обороны Украины.

Самым горячим направлением остается Покровское. По предварительной информации, в течение дня агрессор потерял там более 180 человек погибшими и ранеными. Также украинские защитники уничтожили на Покровском направлении три пушки и пять автомобилей оккупантов, повреждения получили один танк, три пушки и автомобиль противника.

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