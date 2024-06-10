Сообщается, что женщина дала им пирожки.

В оккупированном Старобельске Луганской области женщина угостила российских захватчиков пирожками с канцелярскими кнопками.

Об этом пишет Telegram-канал "Жизнь в ДНР". "В "ЛНР" проукраинская бабка хотела накормить российских бойцов пирожками с канцелярскими кнопками. По дороге на фронт парни повстречали бабку из Старобельска, она угостила их пирожками", - говорится в сообщении.

Сообщается, что оккупанты начали разламывать выпечку руками, когда сели за стол. Тогда они и обнаружили острые предметы. Как известно, Старобельск находится в российской оккупации с начала полномасштабной войны.

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Оккупантов травят в Украине:

Это не первая история, когда российские военнослужащие получают от жителей оккупированных территорий опасную еду. Захватчики уже жаловались на подобные случаи и советовали солдатам не брать воду у местных жителей.

В начале полномасштабной войны публиковали перехват разговора одного из оккупантов, который рассказал об "убийственных" пирожках от пенсионерки.

А партизанское движение "Атеш" заявляло об организации массового отравления российских захватчиков из Приморского районного отделения Мариупольского "ГУ МВД "ДНР".

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