На фронтах очень тяжелая ситуация, отметил журналист.

В войне с Украиной Российская Федерация имеет "только одну-единственную тактику" – давить силой.

Украинская сторона постоянно "прощупывает" противника и находит его уязвимое место, рассказал журналист Аркадий Бабченко в интервью своему коллеге и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

Собеседник отметил, что наше государство бьет по найденному уязвимому месту противника и таким образом достигает определенных тактических преимуществ.

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"...Ситуация на фронтах тяжелая, она очень тяжелая. Видимо, они еще что-то откусят. Наверное, они еще вперед будут ползти... До того момента, когда все-таки паритет не наступит. Я думаю, осенью, когда начнутся дожди и дороги развязнут – закончится или битва за Херсон, или их продвижение", – сказал Бабченко.

Эксперт спрогнозировал, что новая фазы войны с РФ начнется ближе к зиме, и тогда наше государство уже будет иметь другое количество вооружения, и качество оружия в Украине будет другим.

Стоит отметить, что Аркадий Бабченко в 2017 году эмигрировал из России.

Напомним, российские войска без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Украинская армия дает противнику достойный отпор. По состоянию на 28 августа на нашей земле ликвидировали около 46 750 захватчиков.

Генерал Дмитрий Марченко говорил, что освобождение Херсона от врага будет "непростой задачей", потому что он изрядно подготовился к обороне.

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