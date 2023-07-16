Тестовые партии бесплатно получили почти 5 тысяч военнослужащих.

В Минобороны разрабатывают женскую полевую форму для военнослужащих. Тестирование образцов военного униформы с учетом женского телосложения до сих пор официально не утверждены. Женщинам приходится перешивать форму под себя.

Создать форму для беременных, боди и женское нижнее белье сейчас помогают волонтеры. Только в рядах ВСУ на сегодня служат более 40 тысяч военнослужащих. Из них 5 тысяч украинских женщин находятся на передовой. Насколько важна удобная военная одежда и как она помогает выжить во время боевых действий, говорится в сюжете 1+1.

На военном полигоне Киевской области установили вешалку с образцами женской формы. Там протестировали полевую форму в окраске пиксель и мультикам.

"У нас уже есть широкая линейка, мы отшиваем от самых маленьких - XXS - до XXL. Эта форма пошита с учетом женского телосложения: более узкая талия, более узкие плечи, более широкие бедра, более высокая посадка", - рассказывает Евгения Великая, руководитель производственной части социальной инициативы ArmWomenNow.

Среди образцов - женское термобелье, летний и зимний комплекты полевой формы, среди которых военный однострой для беременных с расширенным кителем и брюками без застежек на подколенной ямке, а также нижнее белье.

В настоящее время производители социальной инициативы активно сотрудничают с оборонным ведомством, чтобы утвердить финальные лекала на женскую униформу для полей. Тестовые партии бесплатно получили почти 5 тысяч военнослужащих. Цель - обеспечить двумя комплектами формы еще 8 тысяч женщин. Себестоимость летнего комплекта - более 2 тысяч гривень, зимняя форма, конечно, дороже.

Сколько женщин служат в ВСУ?

В целом в Вооруженных силах Украины проходят службу более 40 тысяч женщин, которые находятся на военных должностях, заявлял ранее командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, 8 тысяч женщин находятся на офицерских должностях, а более 5 тысяч находятся в районах, где ведутся активные боевые действия.

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