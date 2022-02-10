Прибрежными предупреждениями Россия объявила большие площади акваторий Азовского и Черного морей опасными для плавания в период с 13 по 19 февраля в связи с проведением учений, которые предусматривают ракетные и артиллерийские стрельбы.

Военно-морские силы Украины готовы к развитию любых сценариев и провокаций, защиты страны на морском направлении.

Об этом говорится в комментарии командования ВМС Украины относительно ситуации, которая сложилась в акватории Азово-Черноморского региона по состоянию на 10 февраля.

Отмечается, что РФ продолжает свою деструктивную деятельность по дестабилизации обстановки в Азово-Черноморском регионе, перекрывая значительную часть морских районов — практически весь юг Азовского моря и северо-западную часть Черного моря. Прибрежными предупреждениями (ПРИТ 41/22, 42/22, 43/22) Россия объявила большие площади акваторий Азовского и Черного морей опасными для плавания в период с 13 по 19 февраля в связи с проведением учений, которые предусматривают ракетные и артиллерийские стрельбы.

Командование ВМС Украины отмечает, что таким образом РФ в очередной раз продемонстрировала злоупотребление международным правом с целью достижения собственных геополитических целей за счет других субъектов международного права, в частности Украины.

"Указанные действия являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правом в исключительной морской экономической зоне. Перекрывая рекомендуемые морские пути, Российская Федерация практически сделала невозможным свободу судоходства в указанных районах и возможность судов свободно заходить в морские порты Украины, особенно в Азовском море, что беспрекословно является нарушением как духа, так и буквы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", - отмечается в комментарии.

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При этом Командование украинского флота уверяет, что ВМС Украины готовы к развитию любых сценариев и провокаций, защиты страны с морского направления.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Украина ожидает сильный ответ партнеров на такие действия РФ.

По его словам, когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости.

Блокирование Россией Черного и Азовского морей

9 февраля главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко обнародовал в Facebook карту перекрытия районов Черного и Азовского морей на время проведения ракетных и артиллерийских учений ВМФ РФ, которые пройдут в феврале.

По его данным, из-за перекрытия никаких коридоров для прохождения торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было.

Сегодня, 10 февраля, МВД Украины выразило решительный протест в связи с решением РФ о блокировании части акваторий Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

Также с 10 по 20 февраля в Беларуси проходят совместные российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022".

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