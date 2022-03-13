Правительство России запретило до конца текущего вывозить из страны импортное оборудование.

Российские власти запретили гражданам РФ вывозить из страны некоторое оборудование. Под ограничения попали ПК, серверы, смартфоны, процессоры, системы хранения данных, полупроводники и микропроцессоры.

Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Ограничение распространяется на вывоз техники во все зарубежные страны, помимо членов Евразийского экономического союза, Абхазии и Южной Осетии.

"Интересно, а калькуляторы можно вывозить", - написал Геращенко.

Напомним, в результате ракетной атаки на Международный центр миротворчества и безопасности, расположенный на Яворовском полигоне (Львовщина) погибли 35 человек, еще 134 - травмированы.

Вас также могут заинтересовать новости: