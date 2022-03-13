Российские власти запретили гражданам РФ вывозить из страны некоторое оборудование. Под ограничения попали ПК, серверы, смартфоны, процессоры, системы хранения данных, полупроводники и микропроцессоры.
Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Ограничение распространяется на вывоз техники во все зарубежные страны, помимо членов Евразийского экономического союза, Абхазии и Южной Осетии.
"Интересно, а калькуляторы можно вывозить", - написал Геращенко.
Напомним, в результате ракетной атаки на Международный центр миротворчества и безопасности, расположенный на Яворовском полигоне (Львовщина) погибли 35 человек, еще 134 - травмированы.