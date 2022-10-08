Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла семь точных ударов по зенитных ракетных комплексах противника.

Вооруженные силы Украины за текущие сутки отбили атаки российских оккупантов около 6 населенных пунктов и поразили 8 районов сосредоточения живой силы и вооружения захватчиков.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной в социальной сети Facebook.

"За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Красногоровка и Терны", - проинформировали в Генштабе.

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Также авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла семь точных ударов по зенитных ракетных комплексах противника.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один беспилотный летательный аппарат "Орлан".

"Ракетные войска и артиллерия Украины за текущие сутки поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и десять других важных объектов (оккупантов)", - добавили в Генштабе.

В то же время, противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва контрнаступательных действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях, вместе с тем, периодически ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения, осуществляет инженерное оборудование оборонительных рубежей и позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку БпЛА", - говорится в сводке.

Вместе с тем, российские оккупанты продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения.

"Есть угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. В течение текущих суток оккупанты нанесли три ракетных и шестнадцать авиационных ударов, совершили более двадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Также огневому поражению подверглись более 15 населенных пунктов. В частности, Биловоды, Грабовское, Славгород, Уды, Чугуновка, Харьков, Часов Яр, Белогоровка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В Республике Беларусь до 15 октября продлен мероприятия по проверке войск. Также, в очередной раз, продолжили закрытия воздушного пространства в южных областях этой страны.

При этом, на других направлениях противник продолжил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:

– на Северском направлении - Сеньковка, Блешня и Николаевка Черниговской области, а также Бачевск, Стариково, Кондратовка и Беловоды Сумской области;

- на Слобожанском направлении – Уды, Казачья Лопань, Красное, Глубокое, Огурцово, Варваровка, Нескучное, Терновая и Двуречная;

- на Краматорском направлении - Терны, Новоегоровка, Макеевка, Ямполовка, Дроновка, Серебрянка, Белогоровка, Веселое и Григоровка;

- на Бахмутском направлении – Верхнекаменское, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Майорск и Нью-Йорк;

- на Авдеевском направлении - Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. От вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более двадцати населенных пунктов. Среди них - Темировка, Зеленое Поле, Времьевка, Нескучное, Угледар, Павловка, Ольгевское, Зализнычное, Гуляйпольское, Чаривное и Мирное.

На Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы более сорока населенных пунктов. В частности, для атаки на инфраструктуру Никополя и территорий Николаевской области враг снова использовал иранские беспилотники-камикадзе.

Война в Украине: ситуация на фронте

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще почти 400 оккупантов. Потери РФ стремительно растут, однако в Кремле пытаются имитировать бурную деятельность и утверждают, что все "идет по плану". Кроме этого, за минувшие сутки защитники Украины уничтожили пункты управления и десятки мест сосредоточения вооружения.

Однако самый большой "сюрприз" ждал рашистов утром, 8 октября. Взрывы произошли на Крымском мосту. Там был масштабный пожар, мост подвергся серьезным разрушениям. Как считают аналитики, раскол в Кремле набирает обороты, "стабильность" режима Путина подорвана.

ВСУ в конце августа пошли в контрнаступление. Позже стало известно, что деоккупирована почти вся Харьковщина.

Президент Владимир Зеленский 4 октября рассказал, что за неделю наши воины освободили от противников десятки населенных пунктов.

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