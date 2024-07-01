В ряде областей объявлена воздушная тревога.

В ночь на понедельник, 1 июля, российские захватнические войска осуществили ракетный обстрел Днепра.

В 02:04 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупредило в своем Telegram-канале, что в сторону города летит ракета. Через три минуты они написали, что на Днепр летят новые цели. Общественное сообщает, что местные жители слышали два взрыва.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак призвал жителей Днепра оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. "Угроза продолжается", - добавил он в Telegram.

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Сейчас тревога также объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях. В 02:21 Воздушные силы предупредили, что на Харьков летят ракеты.

Обстрелы Днепра

Как сообщал УНИАН, 28 июня россияне совершили очередную ракетную атаку на город, разрушив многоэтажку. Люди оказались заблокированы в собственных квартирах и автомобилях, четыре этажа дома были разрушены.

Согласно последним данным от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, в результате ракетного удара погиб один человек, еще 12 - пострадали. Еще два человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

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